سلوك يجب تجنبه لأجل “نوم جيد”

كشف أحد خبراء النوم عن سلوك شائع قد يتسبب في فقدان الأشخاص لنوم جيد؛ مما يؤدي إلى انخفاض الطاقة والحالة المزاجية وتدهور قدرات الفرد على اتخاذ القرار.
وقالت أخصائية النوم، نانسي روثستاين، إن النظر إلى الساعة ليلاً يمكن أن يعطل النوم؛ لأن الإنسان عندما ينظر إلى الساعة فإنه يبدأ في العد التنازلي للساعات التي يجب فيها النهوض، وحينها سيشعر بالقلق لأنه سيفكر في أنه لن يعود إلى النوم، ويجب أن يستيقظ قريبًا، وسيبدأ عقله في القيام بجميع أنواع الأشياء المجنونة التي تجعله لا يعود للنوم مجدداً.
وأبانت أن دراسة أجرتها منصة “sleepwave” المتخصصة في تحسين جودة النوم، أكدت أن 75% من المشاركين يستيقظون وهم يشعرون بالتعب مرتين على الأقل في الأسبوع، مضيفة أن نحو 50 إلى 70 مليون شخص يعانون مع اضطرابات النوم المزمنة أو المستمرة. وفق “أخبار 24”.
وأضافت أن قلة النوم تم ربطها بمشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والسكري، والسمنة، والاكتئاب، داعية من يستيقظ في منتصف الليل بتشغيل ضوء خافت وقراءة كتاب لمساعدته في العودة للنوم مرة أخرى.