“أمازون” ستبدأ بيع “السيارات”

كشفت شركة “أمازون” العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية، أنها ستبدأ بيع سيارات جديدة على منصتها في الولايات المتحدة العام المقبل، مشيراً إلى أن “هيونداي” الكورية الجنوبية ستكون العلامة التجارية الأولى التي تباع مركباتها على الموقع.
وقالت الشركة إن العملاء سيكونون قادرين على اختيار الموديلات والميزات المفضلة لديهم عبر الإنترنت، ويمكنهم بعد ذلك استلام السيارة من الوكيل المحلي، أو طلبها عبر خدمة التوصيل إلى المنزل، وستكون خيارات التمويل متاحة أيضاً على أمازون.
من جانبه، أوضح رئيس “أمازون” آندي جاسي، أن شركة “هيونداي” مبتكرة للغاية، وتشارك أمازون في شغفها بمحاولة جعل حياة عملائنا أفضل وأسهل كل يوم. وفق “أخبار 24”.
يذكر أنه حتى الآن، كان بإمكان مشتري السيارات تصفح الصفقات على أمازون، من دون القدرة على إجراء عملية الشراء النهائية على الموقع، لكن مع التغيرات الجديدة ستكون عملية الإتمام النهائي للصفقات عبر الموقع متاحة.