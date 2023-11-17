أطلقت شركة مايكروسوفت، تطبيق “ويندوز” لأجهزة “آبل” المختلفة، بالإضافة إلى أجهزة الحواسيب ومتصفحات الويب، مع توقعات بإطلاقه لنظام “أندرويد” قريبًا.
وقالت الشركة إنه يمكن استخدام التطبيق الجديد في العديد من الأجهزة وأنظمة التشغيل المختلفة، ومنها هواتف آيفون، وأجهزة آيباد، وحواسيب ماك، بالإضافة إلى أجهزة الحاسوب المكتبية والمحمولة بنظام ويندوز نفسه، كما يمكن تشغيل التطبيق من خلال متصفح الويب بأجهزة الحاسوب دون الحاجة لتنزيل التطبيق وتثبيته.
وأضافت مايكروسوفت أن الاتصال عبر التطبيق آمن تمامًا، مشيرة إلى أن التطبيق لا يزال في المرحلة التجريبية وقد يجري تعديله قبل الإطلاق النهائي. وفق “أخبار 24”.
ويتيح التطبيق تسجيل الدخول باستخدام حساب مايكروسوفت واحد أو عدة حسابات، مع إمكانية التبديل بينها، كما يوفر خيارات أخرى مختلفة كدعم عدة شاشات، والتحكم في دقة الشاشة، والملحقات مثل: الطابعات، والكاميرات، والسماعات.
ويقول مختصون إن إطلاق مايكروسوفت تطبيق ويندوز لأجهزة “آبل” يعد خطوة في طريق تحويل أنظمتها وتطبيقاتها للعمل سحابيًا، وإتاحتها للأجهزة التي لا تعمل بنظام تشغيل ويندوز.