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جديد المحليات > تفعيلات ثقافية منوّعة احتفاءً بـ”يوم العربية”
17/11/2023   7:17 م

تفعيلات ثقافية منوّعة احتفاءً بـ”يوم العربية”

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تُحيي وزارة الثقافة خلال الفترة (17- 19) ديسمبر المقبل، فعالية “لغة الشعر والفنون”؛ احتفاءً باليوم العالمي للعربية الذي يوافق الثامن عشر من شهر ديسمبر من كل عام.

تستهدف وزارة الثقافة من خلال الفعالية، مختلف شرائح المجتمع المحلي، والسيّاح من مختلف دول العالم، وجميع المهتمين بالشعر والفنون بشتى أنواعها. وتتفرّع الفعّالية إلى ثلاث مناطق رئيسية، هي: حرف وقصيدة، وأفانين وأفنان وفنون، وفناء؛ لتُقدم عبر كل منطقةٍ تفعيلاتٍ ثقافية منوعة وثريّة؛ تُسلط الضوء على الثقافة العربية الغَنيّة.

كما تعزز الفعالية، من فهم اللغة العربية، والاعتزاز بها عبر الشعر والقصائد المغناة، وإبرازها من جانب الفن، إضافة إلى إظهار جماليتها وخصوصيتها، وإبراز العمق الثقافي والتاريخي للغة العربية. وفق “أخبار 24”.

وتُرسخ في الوقت نفسه دور وزارة الثقافة في العناية بكل جوانب التراث الثقافي السعودي، والاعتزاز بلغة الضاد، وإبراز فنونها المتنوعة، لا سيما أن العناية باللغة العربية، يُعَدّ أحد الأهداف الإستراتيجية لرؤية السعودية 2030.

ويأتي اليوم العالمي للغة العربية، ليُعزز الحوار والتواصل بين الثقافات المختلفة، وقِيَم التعددية اللغوية والثقافية في المجتمع العالمي.

تفعيلات ثقافية منوّعة احتفاءً بـ”يوم العربية”

جديد المحليات
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