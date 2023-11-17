“المدني” يُنبِّه: أمطار من السبت للثلاثاء

نبهت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من غدٍ السبت حتى الثلاثاء المقبل، داعية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المُعلَنة عَبْر وسائل الإعلام المختلفة.
وأوضح الدفاع المدني أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل: العاصمة المقدسة، وجدة، والجموم، والكامل، وبحرة، ورابغ، وخليص، والطائف، وأضم، والعرضيات، وميسان، والخرمة، وتربة، ورنية، والمويه، والليث، والقنفذة.
وتوقّع أن تتأثر منطقة الرياض بالأمطار، لتشمل: الرياض العاصمة، ورماح، وحريملاء، والدرعية، والمزاحمية، والحريق، وحوطة بني تميم، والخرج، والأفلاج، وعفيف، والدوادمي، والقويعية، والمجمعة، وثادق، ومرات، والغاط، والزلفي، وشقراء. وفق “أخبار 24”.
كما تشمل الحالة المطرية مناطق: جازان، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، وحائل، والقصيم، والحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية.