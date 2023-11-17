نجوم “روشن” في ترشيحات الأفضل بـ”إفريقيا”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الجمعة، قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا لعام 2023 والتي ضمت نجومًا من دوري روشن للمحترفين.
وكشف “كاف” عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي والتي ضمت 10 لاعبين هم الجزائري رياض محرز نجم الأهلي، والسنغالي ساديو ماني نجم النصر، والمغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال، والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والنيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي الإيطالي، والكاميروني فينسينت أبوبكر، والمغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، والكاميروني فرانك أنجوسا، وسفيان إمرابط، لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، وياسين بونو، ويوسف النصيري. وفق “سبورت 24”.
ويُعَدّ محرز الأوفر حظًا لخطف الجائزة لا سيما بعد التتويج مع مانشستر سيتي الموسم الماضي بثلاثية تاريخية “دوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي، وكأس الاتحاد الإنجليزي” قبل أن ينتقل الصيف الماضي إلى الأهلي.
وعلى مستوى حراسة المرمى يتواجد المغربي ياسين بونو حارس الهلال والسنغالي إدواردو ميندي حارس الأهلي في القائمة النهائية لجوائز “كاف” لأفضل حارس مرمى إفريقي، والتي تضم كذلك أندريه أونانا حارس مرمى مانشستر يونايتد والجنوب إفريقي رونين ويليامز حارس صن داونز والمصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري.
وتُعَدّ حظوظ بونو كبيرة للفوز بالجائزة بعدما قاد فريقه السابق إشبيلية للفوز بالدوري الأوروبي، كما جاء حارس الهلال في المركز الـ13 ضِمن قائمة الكرة الذهبية لعام 2023.