“إشادة عالمية” بفوز “الأخضر”

حظي فوز الأخضر السعودي أمام نظيره منتخب باكستان، ضمن منافسات الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 وكأس آسيا 2027 ، بإشادات واسعة من الصحف العالمية.
ونجح المنتخب السعودي بقيادة المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بالفوز على نظيره المنتخب الباكستاني بنتيجة (4/0)، ضِمن مباريات الجولة الأولى من تصفيات الدور الثاني للمنتخبات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وفاز المدير الفني للمنتخب السعودي، المدرب الإيطالي “مانشيني” بالتحدي الأول له رسميا، خاصة بعدما اعتمد على عناصر شابة في مواجهة باكستان، في افتتاح ملعب نادي الفتح في الأحساء.
وذكرت صحيفة “corrieredellosport” الإيطالية “في المحاولة الخامسة لمانشيني، والتي ربما تكون الأهم؛ نظرًا لأنها المباراة الرسمية الأولى، نجح روبرتو مانشيني في تحقيق فوزه الأول كمدرب للمنتخب السعودي”. وفق “سبورت 24”.
وقالت شبكة “Sky Sports”: “الفوز الأول لمانشيني، في المباراة الخامسة كمدرب، يوم انطلاق تصفيات كأس العالم 2026، السعودية تتغلب على باكستان (4-0)، بفضل ثنائية الشهري وأهداف في الوقت الإضافي من غريب ورديف”.
وعلقت صحيفة “tuttomercato” أن مونديال 2026 خطوة أولى جيدة لمانشيني في التصفيات مع السعودية، موضحة “نجاح رائع للسعودية ضد باكستان 4-0، بفضل ثنائية الشهري وأهداف الوقت المحتسب بدل الضائع من غريب ورديف”.