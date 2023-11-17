“اتفاقات” تنموية مع 3 دول كاريبية

أبرم الصندوق السعودي للتنمية، 3 اتفاقيات تعاون مع كل من جامايكا وهايتي وكومنولث دومينيكا، وذلك في إطار التعاون الإنمائي مع الدول النامية.
ووقع الرئيس التنفيذي للصندوق سلطان المرشد، مع وزيرة الخارجية والتجارة الجاميكية، كامينا جونسون سميث؛ مذكرة تفاهم إطارية تنموية تهدف إلى تعزيز جهود التعاون الإنمائي بين الجانبين، لدعم تنمية القطاعات الحيوية في جامايكا، بحضور رئيس الوزراء الجامايكي أندرو مايكل هولنيس.
كما وقّع “المرشد” مع وزير المالية في كومنولث دومينيكا، إيرفينغ ماكنتاير؛ مذكرة تفاهم إطارية تنموية، وذلك لإسهام الصندوق في تقديم الدعم لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية في العاصمة روسو، من خلال قرض تنموي بقيمة 41 مليون دولار.
وفي ذات السياق؛ وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، مع رئيس وزراء هايتي، أرييل هنري؛ مذكرة تفاهم إطارية تنموية تهدف إلى فتح آفاق التعاون الإنمائي بين الجانبين، للإسهام في تنمية القطاعات الحيوية في هايتي.
وبحث “المرشد” خلال لقائه اليوم مع وزير خارجية سورينام، ألبرت رامدين سبل التعاون الإنمائي بين الجانبين في تمويل المشروعات والبرامج التنموية في سورينام.
اتفاقية للنقل الجوي بين المملكة وباربادوس
على جانب آخر، وقع وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اتفاقية في مجال النقل الجوي بين المملكة وباربادوس، التي مثلها الوزير الأول في وزارة الخارجية كيري ديسيموندز، بحضور رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج. وفق “أخبار 24”.
وتُعد الاتفاقية الثنائية مكملة للاتفاقية الدولية للطيران المدني المعروفة باسم معاهدة شيكاغو الموقعة في عام 1944م، وتهدف إلى وضع أطر تنظيمية لحركة النقل الجوي بين البلدين على نحو آمن ومنظم وسليم بما يتفق مع المبادئ التي أرستها المعاهدة.
كما تواكب التطورات التي يشهدها التنظيم الثنائي؛ المتمثلة في تنظيم منح حقوق النقل وتطبيق معايير التعيين والترخيص لشركات الطيران المعمول بها دولياً، وتعزيز قواعد ومعايير السلامة الجوية وأمن الطيران المدني وقواعد المنافسة العادلة. بالإضافة إلى خدمة المصالح الاقتصادية المشتركة للناقلات الوطنية وتعزيز مشاركتها الفعالة والمستمرة لخدمة سوق النقل الجوي بين البلدين، وذلك بتطبيق الأنماط العصرية لدخول الأسواق واحتواء حركة النقل الجوي بجميع أنماطها.
وتأتي هذه الاتفاقيات عقب انعقاد القمة السعودية ودول الكاريكوم أمس، والتي أكدت على تعزيز التعاون في المجالات التنموية وتعزيز فرص التجارة والاستثمار في الصناعات الغذائية والزراعية وتشجيع تبادل المعلومات وتبادل الخبرات والأبحاث والتقنيات الحديثة وأفضل الممارسات.