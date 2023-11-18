“الأمانة” تنهي معاناة “6 ساعات” أمطار

أنهت الجهود المكثفة التي بذلتها أمانة منطقة الرياض، معاناة الحالة المطرية التي تراوحت بين المتوسطة إلى الشديدة واستمرت 6 ساعات، حيث سحبت الفرق المعنية 39.909 أمتار مكعبة من المياه من 176 موقعاً.
وانتشرت فرق الأمانة على المحاور والشوارع الرئيسية ومداخل الأحياء، لضمان انسيابية الحركة، كما عملت ضمن خططها مع الجهات المختلفة لضمان انسيابية الحركة المرورية وفق المسارات الموضحة بالخطة، إلى جانب فتح الطرقات بعد الانتهاء من سحب تجمعات المياه.
وشارك في التعامل مع تداعيات الحالة المطرية 2.727 كادراً بشرياً من مهندسين ومراقبين وعمال، و980 آلية ومعدة، فيما استقبل مركز الأمانة وتطبيقها “مدينتي” بلاغات وطلبات لمعالجة ملاحظات السكان والزوار. وفق “أخبار 24”.
واتخذت كذلك إجراءات استباقية برفع درجة الاستعداد، مع تفعيل خطة الاستجابة بغرفة العمليات، ومتابعة الموقف بشكل مباشر من الفرق المعنية، إضافة إلى توجيه سائقي المركبات أثناء القيادة.