“مسك”.. صفقات وثقافة وصناعة “قادة”

أنهى منتدى “مسك العالمي” الذي نظمته مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، أعمال النسخة السابعة له بتوقيع عدد كبير من الصفقات، حيث شكلت أعمال المنتدى الذي يُعد أكبر المنصات الشبابية على مستوى العالم حلقة وصل بين القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين، والشباب المبدع والطموح من أنحاء العالم.
ووقع المنتدى بختام فعالياته التي أقيمت في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، تحت شعار “فكّر وأثّر”، 17 اتفاقية شراكة وتعاون للمؤسسة وجهاتها التابعة، إضافةً إلى عددٍ من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج “مسك” في ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية.
وشارك بالمنتدى أكثر من 40 ألف شاب وفتاة، بحضور أكثر من 30 ألف زائر، مع تفاعل أكثر من 10 آلاف مستفيد مع أنشطة المنصة الافتراضية، كما مكّن المستفيدين منه عبر مساحات تفاعلية بتجارب المسرح، وديوان القادة، والمجلس، ودكان المهارات، وصف المستقبل، والواحة، إلى جانب تنظيم أكثر من 50 ورشة عمل أُقيمت بالشراكة مع 50 جهة ومنظمة عالمية من شركاء المعرفة.
فيما تضمنت قائمة الاتفاقيات الموقعة، اتفاقيتين لمدينة محمد بن سلمان غير الربحية مع الهيئة العام للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” وصندوق التنمية الثقافي، واتفاقيتين لمدارس الرياض مع مركز الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، ومجلس شؤون الأسرة.
كما جرى توقيع 4 اتفاقيات لمركز عِلمي لاكتشاف العلوم والابتكار، و5 اتفاقيات لبرامج مسك مع eWTP Arabia Capital، ووزارة الخارجية، وهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، ووزارة التعليم، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وذلك بهدف دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.
في السياق نفسه، أقام معهد مسك للفنون، مسابقته السنوية التي أقيمت على هامش أعمال منتدى مسك للفنون، حيث تم تكريم الفائز بالجائزة مهند بحاري، بعد منافسة مع عددٍ من الفنانين والمبدعين السعوديين والدوليين من جميع تخصصات الفنون البصرية. وفق “أخبار 24”.
وجاء ترشيح الفنانين المشاركين وفقاً للجنة مختصة، وبناءً على معايير محددة ليعرضوا أعمالهم الفنية خلال منتدى مسك العالمي، وليمنحوا بعد فوزهم مكافآت مالية ومزايا أخرى، وذلك بعد تصويت زوار المنتدى، لأبرز الأعمال التي ألهمتهم.
يشار إلى أن معهد مسك للفنون هو منظمة ثقافية غير ربحية تتبع مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، تأسست عام 2017 وتعنى بالفنون، حيث يسعى المعهد للإسهام في تنمية مجتمع إبداعي وإتاحة الفن للجميع عن طريق برامج ومبادرات نوعية لخلق فرص جديدة.