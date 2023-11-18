“أوبن إيه آي” تُطيح بالشريك المؤسس

أقالت شركة “أوبن إيه آي” (OpenAI)، الشريك المؤسس لها سام ألتمان، وعينت مديرة قسم التكنولوجيا لدى الشركة ميرا موراتي، مديراً تنفيذياً مؤقتاً بدلاً عنه.
وعللت الشركة رحيل “ألتمان” الذي شارك في تأسيس “أوبن إيه آي” قبل 8 سنوات وكان يعتبر رائدا ومحركا لثورة الذكاء الاصطناعي بأنه لم يكن صريحاً مع مجلس قيادة الشركة.
وانتقلت “أوبن إيه آي”، بسرعة قياسية، من شركة صغيرة غير ربحية إلى عملاق في عالم التكنولوجيا بقيمة سوقية بلغت مليارات الدولارات، وذلك بفضل إنشاء ذراع ربحية ساهمت بجمع المال من داعمين كبار، مثل مايكروسوفت. وفق “أخبار 24”.