“بن فرحان” يطالب بالوقوف أمام الانتهاكات بغزة

طالب وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، المجتمع الدولي؛ بالوقوف أمام الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في غزة.
وشدّد وزير الخارجية، خلال لقائه الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، على أهميّة تأمين الممرات الإنسانية العاجلة لإغاثة الأطفال، والنساء، والمدنيين في القطاع.
وأكد أهمية وقف التصعيد والتهجير القسري للفلسطينيين من القطاع، مجدداً رفض المملكة استمرار التصعيد العسكري، والانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين. وفق “أخبار 24”.
وحضر اللقاء، الذي جرى على هامش حوار المنامة 2023؛ القائم بأعمال السفارة في مملكة البحرين صالح العتيبي.