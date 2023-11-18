17.5 ألف مخالف بـ”قبضة الأمن”

تمكنت الحملات الميدانية التي تنفذها وزارة الداخلية، من ضبط نحو 17.5 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأكدت الوزارة أنه تم ضبط أكثر من 11 ألف مخالف لنظام الإقامة، ونحو 3.7 ألف مخالف لنظام أمن الحدود، و2.5 ألف مخالف لنظام العمل بجميع مناطق المملكة.
وأوضحت أن إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 756 شخصاً، 60% منهم يمنيو الجنسية، و38% إثيوبيو الجنسية، و2% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 38 شخصاً لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 12 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، فيما وصل إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة أكثر من 51 ألف وافد مخالف. وفق “أخبار 24”.
ولفتت الوزارة إلى أنه تمت إحالة نحو 44 ألف وافد مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة نحو 1.8 ألف مخالف لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل أكثر من 10 آلاف مخالف.