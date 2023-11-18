241 نقطة مكاسب “تاسي” في أسبوع

استطاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية (تاسي)، الأسبوع الماضي، تسجيل زيادة في محصلة قراءته الأسبوعية، بعد تراجعه الأسبوع السابق بنسبة طفيفة بلغت 0.12 في المئة، وجاءت مكاسب المؤشر بدعم تحسن الطلب على بعض الأسهم التي ارتفعت أسعارها خصوصاً القيادية منها، صاحب ذلك ارتفاع في معدلات الأداء مقارنة بالأسبوع السابق.
وبنهاية الجلسة الأخيرة من الأسبوع الماضي استقر المؤشر العام فوق مستوى 11 ألف نقطة للجلسة الثانية على التوالي، عندما سجل نهاية تعاملات الخميس مستوى 11081.97 نقطة في مقابل 10840.76 نقطة ليوم الخميس من الأسبوع السابق، بزيادة 241.21 نقطة نسبتها 2.23 في المئة، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 604 نقاط نسبتها 5.76 في المئة.
أما عن الإجماليات، فنجد ارتفاعاً في السيولة المتداولة بنسبة 4 في المئة إلى 28 بليون ريال، في مقابل 27 بليوناً، فيما صعدت كمية الأسهم المتداولة 16 في المئة إلى 1.18 بليون سهم، بينما هبط عدد الصفقات المنفذة 3.4 في المئة إلى 1.98 مليون صفقة، ارتفع معها متوسط الصفقة 20 في المئة إلى 595 سهماً.
وخلال جلسات الأسبوع الماضي جرى التداول بأسهم 230 شركة، صعدت أسعار أسهم 187 شركة منها، بينما انخفضت أسهم 37 شركة واستقرت أسعار 6 شركات عند أسعارها نهاية الأسبوع السابق، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة إلى 11.141 تريليون ريال (2.971 تريليون دولار)، بزيادة 116 بليون ريال (31 بليون دولار)، نسبتها 1.05 في المئة.
وبالنظر إلى أداء القطاعات، نجد استحواذ 4 قطاعات من السوق على نصف السيولة في السوق الأسبوع الماضي، كان أكبرها قطاع المصارف بسيولة 5 بلايين ريال نسبتها 18 في المئة، تلاه قطاع الطاقة بسيولة 3.4 بليون نسبتها 12.3 في المئة، ثم المواد الأساسية بسيولة 3 بلايين، نسبتها 10.4 في المئة، تبعه قطاع الاتصالات بسيولة 2.62 بليون بنسبة 9.4 في المئة. وفق “أخبار 24”.
أما أبرز الأسهم، فجاء سهم التطويرية الغذائية في صدارة الأسهم الرابحة بمكاسب 27.37 في المئة وصولاً إلى 123.80 ريال من تداول 4.1 مليون سهم، تلاه سهم عناية المرتفع 21 في المئة إلى 13.20 ريال، وسجل سهم بحر العرب ثالث أكبر زيادة بلغت 17.58 في المئة وصولاً إلى 6.02 ريال.
في المقابل، تكبد سهم سينومي ريتيل أكبر خسارة بين الأسهم بنسبة 15.44 في المئة إلى 17.52 ريال من تداول 18 مليون سهم، تلاه سهم أيان الخاسر 10.66 في المئة هبوطاً إلى 13.24 ريال، تبعه سهم العمران بخسارة 10.53 في المئة إلى 31.85 ريال.
واستقر مؤشر نمو – السوق الموازية نهاية الأسبوع الماضي في المنطقة الخضراء للأسبوع الثاني على التوالي، بزيادة 1.65 في المئة تعادل 383 نقطة، صعوداً إلى مستوى 23606 نقاط، في مقابل 23223 نقطة نهاية الأسبوع السابق بعد تداول أسهم قيمتها 103 ملايين ريال.