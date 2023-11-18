“الديوان” ينعى نورة بنت سعود بن عبدالله

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نعى الديوان الملكي، (السبت)، الأميرة نورة بنت سعود بن عبدالله بن جلوي آل سعود.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إنه سيُصلى على الفقيدة (السبت)، عقب صلاة العصر في جامع الملك فهد بالخبر.
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