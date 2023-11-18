تكريم 80 مختصًا بـ “الذكاء الاصطناعي”

كرّمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، ممثلةً في أكاديميتها، 80 خريجًا من التخصصات التقنية، والقانونية والإدارية بالرياض، انضموا لمعسكرات الهيئة في مجالَيْ حوكمة البيانات وإدارتها.
وتلقى المتدربون أكثر من 120 ساعة تدريبية في كل معسكر، تعرفوا من خلال معسكر إدارة البيانات على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، إضافة إلى إستراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة.
وتعرّفوا أيضًا عبر معسكر حوكمة البيانات، على مفاهيم حوكمة البيانات وسياسات تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية، ومشاركة البيانات، وحماية البيانات المفتوحة. وفق “أخبار 24”.
ويسهم إطلاق هذه المعسكرات في تحقيق المستهدفات الوطنية في بناء وتطوير قدرات المختصين في مجالَيْ إدارة وحوكمة البيانات، لسد الفجوة فيهما على المستوى الوطني، كما أنها تأتي ضِمن جهودها نحو بناء القدرات الوطنية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.