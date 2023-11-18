“الإبراهيم” يشارك بحفل تنصيب رئيس المالديف

نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، شارك وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم، في حفل تنصيب الرئيس الدكتور محمد معز، رئيسًا لجمهورية المالديف.
ونقل وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال حفل التنصيب، تهنئة وتحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرئيس المالديف، وتمنياتهما لحكومة وشعب المالديف الشقيق المزيد من النماء والتقدم والازدهار. وفق “أخبار 24”.
وفاز معز بانتخابات الرئاسة في المالديف مطلع أكتوبر الماضي، متفوِّقاً على الرئيس السابق إبراهيم محمد صليح. ويُعرف بمعارضته للنفوذ الهندي في الأرخبيل الذي يحتل مساحة إستراتيجية واسعة في المحيط الهندي، ويبلغ عدد سكانه نصف مليون نسمة.