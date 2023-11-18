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جديد المحليات > تسيير أولى طلائع “الجسر البحري” لإغاثة غزة
18/11/2023   9:14 م

تسيير أولى طلائع “الجسر البحري” لإغاثة غزة

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سيّر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من ميناء جدة الإسلامي اليوم، أولى طلائع الجسر البحري الإغاثي السعودي متجهاً إلى ميناء بورسعيد بمصر.

ويحمل الجسر البحري على متنه مساعدات غذائية، وطبية، وإيوائية تزن 1050 طناً؛ تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة، التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن الطائرة الإغاثية الـ11 وصلت اليوم إلى مطار العريش بمصر، وحملت الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة، شملت: مواد غذائية، وإيوائية، وطبية، تزن 35 طناً.

تسيير أولى طلائع “الجسر البحري” لإغاثة غزة

جديد المحليات
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