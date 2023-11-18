بـ113 مليون ريال.. خصخصة حدائق وملاعب “جازان”

كشفت أمانة منطقة جازان، عن بدء خصخصة 13 حديقة وملعب كرة قدم، وذلك بعد تسليم تلك المشروعات للمستثمرين ورواد الأعمال بعدد من محافظات المنطقة.
وتشمل خصخصة الحدائق والملاعب، تحويلها إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المساحات العامة، بمبلغ 5 ملايين ريال سنوياً وبقيمة إجمالية أكثر من 113 مليون ريال.
وأوضحت الأمانة، أن الفرص الاستثمارية تأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال. وفق “أخبار 24”.
ودعت، المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار للاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي “فرص”.