تطوير “مهارات” السعوديين بـ”المهن المطلوبة”

وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك”، مذكرة تعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية، لدعم تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية من الجنسين؛ للعمل في منشآت القطاع الخاص، إضافة إلى إطلاق مبادرات مشتركة لتطوير المهارات المهنية للشباب السعودي.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بما يحقق تنمية رأس المال البشري وفقاً لاختصاصات الجهتين؛ وذلك للإسهام في دعم مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل، وضمان الاستدامة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وتدعم المذكرة جهود ومبادرات التوطين من خلال برامج التدريب والتأهيل الموجهة للشباب والشابات؛ وذلك انطلاقاً من ركائز رؤية المملكة في تمكين القوى الوطنية من الالتحاق بتخصصات السوق المطلوبة.
ويستفيد المتدربون والمتدربات من برامج الإرشاد والتدريب والتمكين؛ وفقاً للآلية المتبعة بين الجهتين، ومن ذلك منتج تطوير الخريجين (تمهير)، والمنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب)؛ وبرنامج مسك للإعداد المهني، إضافة إلى برامج مسك التخصصية، وتجربة العمل الافتراضي، وبرنامج اكتشف مسارك، كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون. وفق “أخبار 24”.
جاء توقيع المذكرة خلال أعمال منتدى مسك العالمي الذي تنظمه مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” تحت شعار “فكّر وأثّر” الذي اختتم أعماله أمس، في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية.
ووقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة “مسك” عمر نجار، ونائب المدير العام للأعمال بصندوق تنمية الموارد البشرية فراس أبا الخيل.