“زاها” يدخل حسابات “الهلال”

كشفت تقارير صحفية عن دخول لاعب جالطة سراي التركي، الدولي الإيفواري ويلفريد زاها، دائرة اهتمام نادي الهلال؛ للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأوضحت صحيفة “takvim”، أن إدارة الهلال تخطط لتقديم عرض رسمي إلى النادي التركي، لضمم ويلفريد زاها ليعوض البرازيلي نيمار الذي تعرض إلى إصابة في وقت سابق.
وأكدت أن غياب نيمار بسبب الإصابة جعل نادي الهلال يفكر في تدعيم مركز هجوم الفريق بالتعاقد مع الدولي الإيفواري، الذي ينتهي عقده في 2026. وفق “سبورت 24”.
وكان ويلفريد زاها ضمن اهتمامات نادي النصر خلال ميركاتو الصيف الماضي، لكنه رفض العرض المقدم له، كما رفض عرضاً من الاتحاد بقيمة 9 ملايين يورو؛ رغبة في الاستمرار في الملاعب الأوروبية.