موعد وصول ” جالاردو” إلى جدة

كشفت مصادر خاصة عن موعد وصول المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو إلى جدة من أجل قيادة فريق الاتحاد خلال الفترة المقبلة.
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة أن مدرب الاتحاد الجديد جالاردو وطاقمه المساعد سيصلون إلى جدة غدًا، الأحد في تمام الساعة 9:45 مساءً.
كانت مصادر مُطلعة قالت في وقت سابق لـ”سبورت 24″: إن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق رسمي مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، لتدريب الفريق خلفًا للمُقال نونو سانتو.
وقبل أيام قررت إدارة نادي الاتحاد إقالة المدرب نونو سانتو بعد تراجُع نتائج الفريق في الدوري وابتعاده عن مراكز المقدمة.
ويملك جالاردو مسيرة تدريبية ناجحة مع ريفيربليت منذ عام 2014 حتى أكتوبر 2022، وخلالها تمكن من تحقيق 9 بطولات.
وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين، وكأس الأرجنتين 3 مرات، وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.