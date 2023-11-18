“مونديال الأندية” على طاولة “اتحاد الكرة”

أصدر مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عددًا من القرارات بعد اجتماعه، بخصوص مستجدات استضافة مونديال الأندية، والاطلاع على إدارة المنتخبات الوطنية، ومشروع تطوير الكرة النسائية.
وفقا للموقع الرسمي لاتحاد الكرة فإن المجلس رفع الشكر إلى وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وكافة منسوبي الوزارة على تجهيز ملعب نادي الفتح والذي احتضن مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب باكستان.
وقدم المجلس الشكر والتقدير للأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء وجميع العاملين في المحافظة والجهات الحكومية في الأحساء على المتابعة والاهتمام الكبيرين للمنتخب الوطني حيث احتضنت الأحساء أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وقدّم المجلس شكره وتقديره لإدارة ومنسوبي نادي الفتح، وكافة أهالي الأحساء على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة لبعثة المنتخب الوطني الأول.
وناقش المجلس أبرز المستجدات حول استضافة كأس العالم للأندية 2023 الشهر المقبل في جدة تحت إشراف اللجنة المنظمة المحلية، والمشكّلة من قِبل وزارة الرياضة والاتحاد السعودي.
واطلع المجلس على التقرير المقدم من إدارة المنتخبات عن برامج المنتخبات الوطنية ومشاركاتها للفترة المقبلة.
ووجه المجلس الشكر للجان الطبية والتجارية والفنية والمالية والإستراتيجية والعلاقات الدولية على ما قدموه من عمل خلال الفترة الماضية؛ وذلك بانتهاء فترة عملها كلجان مؤقتة حسب النظام الأساسي، حيث تم إنشاء إدارات مستقلة لاستكمال عمل اللجان.
واطلع المجلس على عرض مشروع تطوير مسابقات كرة القدم النسائية والموافقة على استحداث دوري الدرجة الثانية للسيدات على أن يتم تحويل دوري الدرجة الأولى إلى دوري كامل بنظام الذهاب والإياب بمشاركة 10 فرق اعتبارًا من الموسم القادم 2024-2025. وفق “سبورت 24”.
وشاهد المجلس عرضًا عن مشروع تطوير كرة قدم الصالات والشاطئية والموافقة على استحداث الدوري التصنيفي للشاطئية في فبراير 2024 تمهيدًا لانطلاق الدوري الممتاز الموسم القادم مع مناقشة مقترح تطوير اللوائح الخاصة باللعبتين وبطولاتها.
وتم استعراض التقرير المقدم من إدارة البراعم والأكاديميات حول مراكز التدريب الإقليمية ومحطات وبرامج اكتشاف المواهب