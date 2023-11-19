الحربي مدربًا مساعدًا لـ”فوزدوفاك الصربي”

وقّع المدرب السعودي ياسر الحربي عقدًا مع نادي فوزدوفاك أحد الأندية الكلاسيكية ذات الحضور الدائم في الدوري الصربي الممتاز كمساعد للمدرب في الفريق الأول.
وبانضمام الحربي للجهاز الفني للنادي الصربي، يستمر برنامج صقور المستقبل التابع للاتحاد السعودي لكرة القدم في تحقيق أهدافه والتي تتلخص في تطوير المدربين والإداريين الوطنيين وفتح الباب أمامهم للممارسة في أوروبا، إضافةً إلى إعداد وتطوير اللاعبين الشباب لخدمة المنتخبات الوطنية.
وانضم ياسر الحربي لبرنامج صقور المستقبل كمساعد للمدرب في الفريق الأبيض، ليصبح بذلك المدرب الأول للفريق في فبراير عام 2022، قبل أن ينتقل إلى نادي آيك أثينا ليكون مساعدًا للمدرب في الفريق الرديف.وفق “سبورت 24”.
جدير بالذكر أن بطل الدوري في صربيا يشارك في الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، بينما يشارك صاحب المركز الثاني والثالث في الدور التمهيدي لدوري المؤتمر الأوروبي.