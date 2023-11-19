ألف شتلة بـ “روضة الخفس”

نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، فعالية لزراعة ألف شتلة في روضة الخفس الشمالية، بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية والتطوعية.
وركزت الهيئة من خلال الفعالية التي تحمل شعار “لتنمو”، على زراعة نوعَي “السدر” و”الطلح” من نباتات البيئة الأصلية للمحمية.
وتُحفّز الفعالية الأجيال الشابة على التطوع البيئي، وتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بين أفراد المجتمع، فضلًا عن ضمان المحافظة على الثروات الطبيعية والتراثية، واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، واستعادة التوازن البيئي فيها وفق أفضل الممارسات الدولية. وفق “أخبار 24”.
وتسهم هيئة تطوير محمية الملك عبدالعزيز الملكية، من خلال الفعاليات الزراعية التطوعية، في رفع حس مسؤولية المتطوعين والمتطوعات تجاه بيئة المحمية وتنميتها؛ وتحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030 ومبادرة “السعودية الخضراء”، إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.