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جديد المحليات > طقس اليوم.. أمطار وسيول مستمرة بمعظم المناطق
19/11/2023   8:15 ص

طقس اليوم.. أمطار وسيول مستمرة بمعظم المناطق

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الأحد)، أن يستمر هطول الأمطار المصحوبة بسيول وزخات برد على معظم المناطق.

وأوضح المركز أن أجزاءً من مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والشرقية، ستشهد أمطاراً رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول.

وأضاف أن الحالة المطرية ستكون مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، مشيراً إلى احتمالية تكون للضباب على أجزاء من تلك المناطق.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، أشار إلى أن مكة المكرمة يتوقع أن تسجل حرارة بـ 31 درجة مئوية، فيما تصل الحرارة في المدينة المنورة والدمام إلى 30 درجة، بينما تسجل العاصمة الرياض والدمام حرارة بـ 27 درجة. وفق “أخبار 24”.

ولفت إلى أن درجات الحرارة بمحافظات العلا والأحساء والوجه يتوقع أن تصل إلى 28 درجة مئوية، فيما تصل إلى 22 درجة في أبها.

طقس اليوم.. أمطار وسيول مستمرة بمعظم المناطق

جديد المحليات
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