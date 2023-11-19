“جاياردو”: الاتحاد شجّعني بـ”مشروع ضخم”

أكد مدرب الاتحاد الجديد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، أن أحد الأسباب الرئيسية لقبوله المهمة الجديدة يتمثل في المشروع الضخم الذي ينتظره في جدة.
وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات لوسائل الإعلام قبل سفره إلى جدة، إن قبوله تدريب الاتحاد “قرار شخصي” للغاية، مؤكدًا أن وجود مشروع تطوير كبير في مكان جديد أمر حفزه كثيرًا لقبول المهمة.
وأشار جاياردو إلى أنه في العام الماضي ابتعد عن التدريب بعد الرحيل عن قيادة فريق ريفر بليت الأرجنتيني، مؤكدًا أنه استمتع بوقته في هذا العام بأشياء أخرى في الحياة، لافتًا إلى أنه متحمس لقضاء تجربة جديدة ومختلفة عن أي تجربة أخرى خاضها في أي وقت آخر.
ولفت المدرب الأرجنتيني إلى أنه ينتظره تحد كبير في وقت قصير، يتمثل في المشاركة في كأس العالم للأندية، مؤكدًا على وجود لاعبين كبار في الاتحاد وأنه متشوق للعمل معهم.
كانت مصادر خاصة، كشفت عن موعد وصول المدرب الأرجنتيني مارسيلو جالاردو إلى جدة من أجل قيادة فريق الاتحاد خلال الفترة المقبلة خلفا للبرتغالي نونو سانتو.
أوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″، أن مدرب الاتحاد الجديد جاياردو وطاقمه المساعد سيصلون إلى جدة غدًا، الأحد في تمام الساعة 9:45 مساءً.
وقبل أيام قررت إدارة نادي الاتحاد إقالة المدرب نونو سانتو بعد تراجُع نتائج الفريق في الدوري وابتعاده عن مراكز المقدمة.
ويملك جالاردو مسيرة تدريبية ناجحة مع ريفيربليت منذ عام 2014 حتى أكتوبر 2022، وخلالها تمكن من تحقيق 9 بطولات.
وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين، وكأس الأرجنتين 3 مرات، وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.