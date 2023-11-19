مسيرة جاياردو “لاعبًا ومدربًا”

حسم نادي الاتحاد ملف المدير الفني الجديد للفريق بإعلان تعاقده مع الأرجنتيني “مارسيلو جاياردو” لتولي القيادة الفنية لـ “العميد” بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.
ولد غاياردو في 18 يناير 1976 – عمره 47 عامًا – في عاصمة الأرجنتين بونيس آيريس، وبدأ مشواره كلاعب مع نادي ريفر بليت عام 1988 وخاض أول مباراة احترافية مع الفريق في سن الـ17 خلال موسم 1992-1993.
وحقق العديد من الألقاب مع ريفر بليت لعل أبرزها كأس كوبا ليبرتادوريس عام 1996 كما توج بكأس سوبر كوبا سودأمريكانا عام 1997. وفق “سبورت 24”.
وانتقل جاياردو إلى أوروبا بعد تجربته الناجحة مع ريفر بليت، حيث خاض تجربة مع موناكو توج معه خلالها بعدة ألقاب أبرزها دوري عام 2000 الذي حصد خلاله كذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي.