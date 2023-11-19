“ماني” يحتفل بـ”المئوية الدولية”

احتفل جناح نادي النصر، ساديو ماني بمباراته المائة مع منتخب السنغال بتسجيل هدفين في الفوز برباعية نظيفة على جنوب السودان في مستهل مشوار الفريقين في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.
ولعب نجم النصر الحالي، تمريرة حاسمها استغلها بابي ماتار سار لتسجيل الهدف الأول في الدقيقة الأولى قبل أن يهز الشباك بعدها بخمس دقائق مستغلا تمريرة من لاعب الوسط المخضرم إدريسا جانا جي.
وقبل نهاية الشوط الأول، أحرز لامين كمارا (19 عاماً) والذي كان يخوض أولى مبارياته الدولية الهدف الثالث من تسديدة قوية بعدما قطع الكرة من الدفاع على حدود منطقة الجزاء. وفق “سبورت 24”.
واختتم ماني (31 عاماً)، والذي خاض أولى مبارياته الدولية في 2012، التسجيل من علامة الجزاء بعد 12 دقيقة من بداية الشوط الثاني قبل أن يخرج في الدقيقة 63 لتجنب إصابته بالإرهاق قبل مواجهة توجو في المباراة المقبلة بالتصفيات يوم الثلاثاء.
وتسعى السنغال للتأهل لنهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي وتلعب في المجموعة الثانية السهلة نسبياً؛ حيث تعتبر جمهورية الكونغو الديمقراطية أكبر منافسيها.
ويتأهل متصدرو المجموعات التسع إلى نهائيات كأس العالم 2026 التي تقام في كندا والمكسيك وأمريكا.