بدء تقديم منتج ضمان التمويل للتصدير

بدأ برنامج ضمان التمويل “كفالة”، بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، تقديم منتج ضمان التمويل لقطاع التصدير، بهدف تعزيز تنمية الصادرات وتنوعيها وزيادة قدرتها على التنافس في الأسواق العالمية.
ويقدم بنك التصدير والاستيراد، الدعم المخصص لتمويل الجهات المستفيدة من برنامج “كفالة”، وفق مسار انتمائي خاص لدعم المصدرين السعوديين، برسوم أقل من المسار الاعتيادي وحجم تغطية أعلى، ويشمل جميع مناطق المملكة بشرط أن تكون المنشأة ممارسة للتصدير سابقاً على الأقل لمدة سنة واحدة.
ويستهدف منتج التصدير؛ جميع القطاعات المستهدفة من قبل البنك حسب الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية الموصفة من قبل وزارة التجارة، بشرط أن يكون الغرض من التمويل لدعم التصدير وتقديم ما يثبت ذلك بمستندات داعمة تشمل: الفسوحات الجمركية للمنتجات، وطلب الشراء الخارجي أو عقد ساري المفعول لتقديم الخدمات الخارجية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك، المهندس سعد الخلب: “أن برنامج “كفالة” يعد أحد أهم البرامج الممكنة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهو خطوة تكاملية رائدة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 المتمثلة في تمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.وفق “أخبار 24”.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي لبرنامج “كفالة” هُمام هاشم، أن المنتج سيسهم في تمكين المصدرين والمصنعين السعوديين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التوسع في أنشطتهم التصديرية، دون الحاجة لتقديم رهونات، والحصول على التمويل السريع والمنافس بالسعر وشروط التمويل، لاسيما بتواجد خيارات تمويلية متعددة من البنوك وشركات التمويل.