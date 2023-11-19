تصنيع “أدوية السكري” بالمملكة

وقّعت شركة “الدمام فارما” وشركة “ام اس دي” اتفاقية تعاون لتصنيع أدوية السكري من النوع الثاني في المملكة، في مقر وزارة الصناعة والثروة المعدنية اليوم، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف.
وسيغطي تصنيع أدوية السكري الذي سيبدأ إنتاجه في الربع الأول من عام 2024، احتياج المملكة بالكامل من هذه الأدوية، ويستهدف التصدير للأسواق الإقليمية، باعتباره المصنع الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لهذا النوع من الأدوية.
وأوضح المدير العام لفرع شركة “ام اس دي” في المملكة عبدالله نبيل، أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في توطين الصناعات الدوائية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز المحتوى المحلي، حيث يشكل حجم السوق الدوائية اليوم ما يقارب 34 مليار ريال ومن المتوقع أن يصل إلى 40 مليار بحلول 2030، وسيوفر هذا المشروع فرصاً لنقل التقنيات الدوائية عالية التخصص وفتح آفاق جديدة للاستثمار؛ كما ستتيح فرص توظيف جديدة في سوق العمل.
وأكد أن المشروع يعد الأول من نوعه في المنطقة، حيث سيتم تصنيع أدويتنا الخاصة بداء السكري التي تصرف بموجب وصفة طبية في المملكة؛ معـداً أن هذه الشراكة تشكل محطة بارزة في مسيرة المملكة في تحقيق الأمن الدوائي، وتسهل وصول المرضى في المملكة إلى أبرز ابتكارات “ام اس دي”. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة سبيماكو الدوائية جيروم كابانيس إن هذه الشراكة تلعب دوراً حاسماً لسبيماكو الدوائية، وتؤكد من جديد التزام الشركة الثابت بتوفير علاجات متخصصة متطورة تتماشى مع أعلى معايير الجودة العالمية للمرضى ومقدمي الرعاية الصحية في المملكة، كما يؤكد على مكانة سبيماكو الدوائية كشركة رائدة في تصنيع الأدوية، ودورها في رفع توطين صناعة الأدوية وتعزيز الأمن الدوائي في المملكة”.
وأضاف أن التصنيع المحلي لأدوية “ام اس دي” لداء السكري يشكل خطوة مهمة على صعيد نقل وتوطين تقنيات التصنيع الدوائي في المملكة؛ حيث تأتي الاتفاقية تماشياً مع رؤية المملكة 2030 ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى دعم توطين المنتجات الدوائية وتعزيز الأمن الصحي والدوائي للمملكة.