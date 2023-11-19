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جديد المحليات > 272 ألفاً على 6 مخالفين لـ “نظام المياه”
19/11/2023   4:43 م

272 ألفاً على 6 مخالفين لـ “نظام المياه”

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أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، قرارات بفرض غرامات مالية بإجمالي 272 ألف ريال لـ 6 عملاء.

وأوضح “منظم المياه” أن المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة، تمثلت في مخالفة حكم الفقرة 12 والفقرة 14 من المادة 67 من نظام المياه التي تنص على “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية” أو “إلحاق الضرر بمعدات وأجهزة المرخص له”. وفق “أخبار 24”.

وشدد بضرورة التقيد بأحكام نظام المياه والحصول على خدمات المياه والصرف الصحي بشكل نظامي وعدم العبث بعدادات المياه.

272 ألفاً على 6 مخالفين لـ “نظام المياه”

جديد المحليات
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