تدشين 35 مشروعا تعليمياً بالمدينة

دشّن أمير منطقة المدينة المنورة، الأمير فيصل بن سلمان، بحضور وزير التعليم يوسف البنيان، 35 مشروعاً تعليمياً جديداً بتكلفة تصل إلى نصف مليار ريال، وذلك ضمن مُبادرة “طيبة بلا مبانٍ مستأجرة”.
وجرى تنفيذ المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص التي أسهمت في خفض نسبة المباني المستأجرة إلى 8% حتى منتصف العام الدراسي الجاري، فيما تستهدف المبادرة الاستغناء عن المباني المدرسية المستأجرة في المدينة المنورة والوصول إلى نسبة 0% بنهاية العام المُقبل 2024م، يليها المحافظات والضواحي في نهاية عام 2027م.
واطلع الأمير خلال التدشين الذي تم بمركز الطفولة المبكّرة في مدرسة الصحابية ليلى الغفارية، على خدمات المشاريع التعليمية والمدارس التي جرى تدشينها بمجموع 45 مدرسةً جديدةً تشمل 1039 فصلاً دراسياً، تخدم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة، وترفع نسبة المدارس في المباني الحكومية النموذجية إلى 92%.
واستمع الأمير إلى شرحٍ عن المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى مشروع بناء المدارس بنظام التشغيل (مشروع مسار البناء والصيانة والتحويل من برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص بنظام PPP) ونسب الإنجاز في المشاريع التعليمية الجديدة. وفق “أخبار 24”.
من جهته، قال وزير التعليم، إن مبادرة “طيبة بلا مبانٍ مستأجرة” تسير بمعدل زمني ناجح و تحظى برعاية ودعم غير محدود من القيادة الكريمة وبمتابعة أمير المنطقة، موضحًا أن الطالب والطالبة هما محورا الاهتمام والعناية.
يُذكر أن مبادرة “طيبة بلا مبان مستأجرة” تأتي بالشراكة بين وزارة التعليم وشركة تطوير المباني في المدينة المنورة، وتهدف إلى تجويد البيئة المدرسية، واستثمار المباني التعليمية بما يحقق جودة التعليم من خلال توفير 60 مشروعاً مدرسياً حكومياً تضم 1668 فصلاً دراسياً بطاقة استيعابية تصل إلى 50 ألف طالب وطالبة.