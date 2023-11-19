نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التدريب التقني” تتيح 231 شهادة دولية إلكترونيا
19/11/2023   4:52 م

“التدريب التقني” تتيح 231 شهادة دولية إلكترونيا

+ = -
39

اعتمدت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، 231 شهادة احترافية دولية، وأتاحتها إلكترونيًا عبر بوابة الشهادات الاحترافية العالمية.

وأوضح رئيس اللجنة الرئيسية للشهادات الاحترافية، عبدالرحمن المرواني، أن المؤسسة أصدرت مؤخراً النسخة المحدثة من ضوابط وإجراءات لائحة الشهادات الاحترافية، تضمنت تحديث الاشتراطات بما يدعم قبول الشهادات الاحترافية المحلية، وتوسيع نطاق تغطية مراكز الاختبارات ومشاركة القطاع الخاص، والتوسع في قبول الشهادات الدولية واسعة الانتشار.

وأضاف أن المؤسسة تسعى من خلال هذه الخطوة إلى تطوير وتنظيم سوق الشهادات الاحترافية، ودعم هذا المسار الهام في تطوير قدرات الموارد البشرية ورفع كفاءة القوى الوطنية، وذلك مواكبةً للنمو الذي يشهده قطاع الأعمال، وكذلك السعي لنشر مفهوم التدريب الاحترافي المهني. وفق “أخبار 24”.

وترصد المؤسسة، الممارسات المخالفة في مجال التدريب، وتعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الجهات المخالفة لضمان حماية حقوق المستفيدين والحفاظ على جودة ومستوى الأداء المقدم في قطاع التدريب.

ويتمثل دور التدريب التقني والمهني في اعتماد الشهادات الاحترافية والترخيص للجهـــات المشـــغلة لمزاولـــة الأنشطة المتعلقة بها وفـــق ضوابط محددة، وتتابع المؤسسة أداء الجهات المرخص لها وفق أحكـام اللائحة الصادرة والضوابط الخاصة بها.

“التدريب التقني” تتيح 231 شهادة دولية إلكترونيا

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885279257.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com