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جديد المحليات > اكتشافات لـ”الغاز الطبيعي” بالشرقية والربع الخالي
19/11/2023   10:25 م

اكتشافات لـ”الغاز الطبيعي” بالشرقية والربع الخالي

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كشف الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير الطاقة، عن اكتشاف شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية” حقلين للغاز الطبيعي في الربع الخالي، حيث تم تدفق الغاز الطبيعي من حقل “الحيران”، وتحديداً من مكمن “حنيفة” في بئر “الحيران – 1” بمعدل (30) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، و (600. 1) برميلٍ من المكثفات، بالإضافة إلى تدفق الغاز من مكمن “العرب – ج” في الحقل نفسه بمعدل (1 . 3) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، بالإضافة إلى حقل “المحاكيك” للغاز الطبيعي، بعد أن تدفق الغاز من بئر (المحاكيك – 2) بمعدل (85. 0) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم.

كما تم العثور على كميات من الغاز الطبيعي في خمسة مكامن في حقول مكتشفة مسبقاً، حيث اكتُشف الغاز الطبيعي في مكمن “الجله” في حقل “عسيكرة” في الربع الخالي، بعد أن تدفق الغاز بمعدل (46) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، إضافة إلى اكتشاف مكمن إضافي للغاز الطبيعي في حقل “شدون” غرب مركز حرض، حيث اكتُشِف الغاز الطبيعي في مكمن “عنيزة – أ” بعد أن تدفق الغاز بمعدل (5. 15) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (460) برميلاً من المكثفات. وفق “أخبار 24”.

وتم اكتشاف الغاز الطبيعي في مكمن “عنيزة ب/ج” في حقل “مزاليج” جنوب غرب الظهران، حيث تدفق الغاز بمعدل (14) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (150. 4) برميلاً يومياً من المكثفات، واكتُشِف أيضاً الغاز الطبيعي في مكمن “الصارة” في حقل “الوضيحي” ومكمن “القصيباء” في حقل “أوتاد” جنوب غرب مدينة الهفوف، حيث تدفق الغاز الطبيعي من مكمن “الصارة” بمعدل (7. 11) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، ومن مكمن “القصيباء” بمعدل (1. 5) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوباً بنحو (57) برميلاً يومياً من المكثفات.

اكتشافات لـ”الغاز الطبيعي” بالشرقية والربع الخالي

جديد المحليات
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