14 مليارًا “مشروعات استثمارات” بالشرقية

تشهد المنطقة الشرقية العديد من المشروعات التطويرية، التي ستسهم في تعزيز مكانتها وجهةً سياحية رائدة، كان آخِرها تدشين مجموعة من المشروعات الاستثمارية، تتجاوز قيمتها 14 مليار ريال.
وأكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، خلال تدشينه المشاريع، أن القيادة الحكيمة تولي المشاريع التي تنفذها جميع القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتمامًا كبيرًا، مشددًا على سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها، بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
واطلع على عرض مرئي عن أبرز المشاريع الاستثمارية، التي شملت 18 مشروعًا استثماريًا بمساحة تقارب 3 ملايين م2، منها المشروع الاستثماري لبرج المياه “المعلم” بكورنيش الخبر، ومركز الملك عبدالله الحضاري بكورنيش الدمام، والشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، وجزيرة المرجان بكورنيش الدمام، وبوليفارد ومول أجيال أرامكو بالظهران، والمركز الثقافي “نبض الخبر”.
كما شملت المشاريع مركز “العثيم سيركل” بكورنيش الخبر، ومركز “العثيم بارك” في الدمام، ومشروع قلب الخبر، ومشروع قلب الضاحية، ومشروع بيوت التلال، ومنتجع الريتز كارلتون في شاطئ نصف القمر، والمستشفى التخصصي للقلب والرئتين بالخبر، ونادي إسطبلات الفروسية بالدمام، ونادي كبار السن بالدمام. وفق “أخبار 24”.
واستمع أمير المنطقة لشرح عن كل مشروع، بحضور وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، وأمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين، بالإضافة إلى التصاميم المقترحة وأهم العناصر والأنشطة، والتي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة وستعكس الجاذبية الاستثمارية والإقبال الذي تتمتع به المنطقة.
كما سلّم أمير المنطقة عددًا من الوحدات لمستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، إذ هنّأهم بمناسبة تسلمهم لمساكنهم، معربًا عن شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في تملك الأسر الأشد حاجة لوحداتهم السكنية.
من جانبه، أكد أمين المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادًا لدعم أمير المنطقة ونائبه، ومتابعة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، موضحًا أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعادًا استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية.
وشهدت المنطقة خلال السنوات الماضية إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الرائدة والمميزة، التي ستسهم في تعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة.
وتأتي هذه المشروعات ضمن جهود الوزارة لرفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.