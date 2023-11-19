وثيقة لتأمين “ائتمان” صادرات

وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي، وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان “إي جي سي” للزجاج، تتيح للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين.
وتضمن الوثيقة، التي تم توقيعها من قِبل الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الحشيمي في المقر الرئيسي لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض، مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وتأتي الوثيقة ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة.
وتُعَدّ وثيقة تأمين ائتمان الصادرات، أحد أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين أنشطة التصدير، والتي توفّر للمصدرين السعوديين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين، كما أنها تعد محفزًا قويًا لتحقيق المشاريع التوسعية لتصدير المنتجات إلى الخارج، بما يعزز الطموح لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات. وفق “أخبار 24”.
من جانبها، تحرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار “صنع في السعودية “.
ويعمل بنك التصدير والاستيراد السعودي على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية والتأمينية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.