“منصّة وطنية” إلكترونية لـ”إدارة البحوث”

علمت مصادر أن هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار؛ تعتزم إنشاء وتطوير منصة وطنية إلكترونية لإدارة البحوث، بما يسهم في نمو الاقتصاد الوطني المبني على المعرفة والابتكار وزيادة إنتاجه وتنافسه عالميًا.
وتختص الهيئة بدعم وتشجيع قطاع البحث والتطوير والابتكار، وتنسيق نشاطات المؤسسات ومراكز البحوث العلمية، واقتراح السياسات والتشريعات والتنظيمات وتقديم التمويل المتصل بالقطاع.
وطورت الهيئة محفظة لتمويل المنح البحثية، التي تشمل العديد من المبادرات، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار وتطوير باحثين ومبتكرين ذوي مهارات عالية لتحويل النتائج البحثية لمنتجات صناعية ذات قيمة اقتصادية مضافة للمجتمع، إضافةً إلى التحول نحو اقتصاد قائم على الابتكار؛ لبناء مستقبل مستدام تحقيقاً للتطلُّعات الوطنية في قطاع البحث والتطوير والابتكار. وفق “أخبار 24”.
وتماشياً مع توجُّهات رؤية السعودية 2030، ولتعزيز مكانة المملكة كأكبر اقتصاد في المنطقة، ولتحقيق الأهداف المشار إليها، أطلقت الهيئة ثلاث مبادرات في هذه المرحلة الأولية، لتشمل سبع منح بحثية مختلفة.