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جديد المحليات > أمطار متواصلة بـ”القصيم” ترفع الإنذار لـ”الأحمر”
19/11/2023   10:33 م

أمطار متواصلة بـ”القصيم” ترفع الإنذار لـ”الأحمر”

أمطار جدة. (تصوير: عبدالسلام السلمي)
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تعرضت منطقة القصيم، والقرى المحاذية لها، لأمطار غزيرة، لليوم الثاني على التوالي، مما أدى إلى ارتفاع منسوب المياه لشدة غزارة المطر في الشوارع وجريان الأودية.

وتشهد المنطقة منذ يومان أمطارا بنسب متفاوتة، ولا تزال الأجواء مهيأة للمزيد من الأمطار في ظل تراكم السحب وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وضباب يغطي الأجواء.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد حذر عَبْر النظام الآلي للإنذار المبكر، أهالي القصيم، من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، فيما وصلت درجة التحذير إلى “الأحمر”. وفق “أخبار 24”.

وحذر المركز من انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البَرَد، وجريان السيول، مع صواعق رعدية، على أن تنتهي مدة الإنذار في الساعة السادسة من مساء غدٍ الاثنين.

أمطار متواصلة بـ”القصيم” ترفع الإنذار لـ”الأحمر”

جديد المحليات
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