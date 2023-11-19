“الذكاء الاصطناعي” يطيح بالمئات من موظفي “أمازون”

استغنت شركة أمازون، عن مئات الموظفين بوحدة الأعمال التي تطور مساعدها الصوتي “أليكسا” الذي بدأ يشهد استخدامًا واسع النطاق بين المستهلكين.
وأرسل نائب رئيس أليكسا وFire TV في الشركة، دانييل راوش، رسالة للموظفين تبلغهم بالتسريحات، مبيناً أن سبب التسريح هو أن أمازون تعيد توجيه الموارد الداخلية لتعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أليكسا.
وأبان أنه بات هناك أكثر من 500 مليون جهاز “أليكسا” في منازل المستهلكين، وأن المستخدمين يتفاعلون مع المساعد الصوتي عشرات الملايين من المرات في الساعة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن الشركة بدأت عملية التسريح منذ العام الماضي لتقليل النفقات، وتم حتى الآن تسريح أكثر من 27 ألف موظف في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكندا، والهند، والعديد من البلدان الأخرى، ويحصل الموظفون المسرحون على دفعة نهاية الخدمة، ومزايا التأمين الصحي الانتقالي، ووقت مدفوع الأجر للعثور على وظيفة جديدة.