“الزهايمر” لا يؤثر في الذاكرة فقط

كشفت دراسة طبية أمريكية حديثة، أجريت في جامعة تكساس، أن مرض “الزهايمر” يعطل مناطق في الدماغ تتجاوز المناطق المتعلقة بالذاكرة.
وأشارت الدراسة التي نشرت في دورية Neuroscience، أن الخلل المعرفي الذي يظهر في مرض الزهايمر ينتج عن فشل أنظمة الدماغ المتخصصة المتعددة المترابطة داخل شبكة دماغية واسعة النطاق.
وتابعت أنه ما زال من غير الواضح كيف تختلف تغيرات شبكة الدماغ مع شدة الخرف وما إذا كانت مختلفة عن التغيرات التي تظهر في شبكة الدماغ السليم في مرحلة الشيخوخة.
وصرح أحد الباحثين المشاركين في الدراسة، جاجان ويغ، أنه قد يكون من الممكن اكتشاف بعض الاختلالات الدماغية المصاحبة لمرض الزهايمر والتي تتجاوز الذاكرة والانتباه في مراحل مبكرة جدًا، حتى أثناء الضعف الإدراكي المعتدل قبل تشخيصه. وفق “أخبار 24”.
وأكد الباحثون أن مرض الزهايمر والشيخوخة الصحية يرتبطان بأنماط متميزة من تعطل شبكة الدماغ، حيث أثر مرض الزهايمر في اتصال كل من الشبكات الارتباطية والشبكات الحسية الحركية، في حين اقتصرت الشيخوخة على تعطيل الشبكات المعرفية.