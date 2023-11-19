“إنفلونزا المعدة”.. الأعراض والوقاية

عرّفت مدينة الملك سعود الطبية “إنفلونزا المعدة” بالمرض الذي يصيب المعدة والأمعاء بالالتهابات نتيجة عدة فيروسات، مثل، النيروفايروس والروتا، مؤكدة أن المرض ليس له علاقة بالإنفلونزا التقليدية.
وتشمل الأعراض، إسهالا مائيا وتشنجات في البطن، وآلاما في العضلات، وصداعا وحمى، وتؤدي مضاعفاتها إلى الإصابة بالجفاف وخاصة لدى الرضع وكبار السن، بسبب ضعف الجهاز المناعي.
ويوصي الأطباء من باب الوقاية، بعدم مشاركة الأدوات الخاصة مع الآخرين، وغسل اليدين جيدا وشرب ماء نظيف، وتنظيف الأسطح باستمرار، وإعطاء الأطفال اللقاح المقاوم لفيروس روتا. وفق “أخبار 24”.