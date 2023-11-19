“3 صمامات” قلبية تنهي معاناة عشريني

نجح فريق جراحي بمركز أمراض وجراحة القلب عضو تجمع المدينة المنورة الصحي، في إنهاء معاناة شاب عشريني، عانى تهتك 3 صمامات قلبية نتيجة التهاب مزمن بفعل البكتيريا المسببة للحمى المالطية.
وقال التجمع الصحي، إن حالة المريض الصحية كانت قد تدهورت، وفقد نسبة كبيرة من وزنه، وصاحب ذلك ضعف جسدي عام أدى لعدم مقدرته على القيام بأقل مجهود بدني.
وأضاف أنه بعد إخضاع المريض للفحوصات والأشعة التلفزيونية للقلب، تبين وجود تهتك بـ3 صمامات قلبية، وفقدان القلب لنصف كفاءته لضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم، مبيناً أنه تم إجراء عملية جراحية للمريض تكللت بالنجاح حيث تم استبدال وإصلاح الصمامات الثلاثة، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة أجرى 238 عملية قلب مفتوح و1833 قسطرة قلبية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.