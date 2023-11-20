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جديد المحليات > “النفط” يرتفع مع توقعات بخفض الإنتاج
20/11/2023   7:03 ص

“النفط” يرتفع مع توقعات بخفض الإنتاج

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شهدت أسعار النفط اليوم (الإثنين) ارتفاعاً للعقود الآجلة لتواصل مكاسبها، في ظل توقعات بخفض مجموعة “أوبك ” الإمدادات على نحو أكبر لدعم الأسعار التي تشهد تراجعاً منذ أسابيع.

وارتفع خام برنت 11 سنتاً ليصل إلى 80.72 دولار للبرميل بما يعادل 0.1 %، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثمانية سنتات ليسجل 75.97 دولار للبرميل.

وينتهي عقد أقرب استحقاق لشهر ديسمبر في وقت لاحق اليوم، في حين ارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير الأكثر نشاطاً 13 سنتاً إلى 76.17 دولار للبرميل. وفق “أخبار 24”.

“النفط” يرتفع مع توقعات بخفض الإنتاج

جديد المحليات
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