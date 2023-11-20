صناعة “الخواتم” بقصر “الرضم”

نظمت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا ممثلة بمدرسة الديرة، ورشة عمل تدريبية عن صناعة الخواتم، بمشاركة مجموعة من الفتيات، في قصر الرضم التاريخي بمحافظة تيماء، ضمن البرامج العامة للهيئة بتفعيل المواقع السياحية في عامها الثاني بواحتَيْ خيبر وتيماء.
وتأتي الورشة، ضِمن حزمة من البرامج التي تقدمها الهيئة والمُصممة للحفاظ على الفنون التقليدية والصناعات الإبداعية كأحد المكونات الأساسية للهُوِيّة الثقافية لتلك الواحات وحمايتها من الاندثار، إضافة إلى تعزيز تجارة منتجات الفنون التقليدية.
وتناولت طرق صناعة الخواتم والمراحل التي تمر بها، حيث تبدأ باختيار الخرز وإدخاله في سلك النحاس وأخذ المقاس المناسب للخاتم بواسطة أعواد الصقل التي ثُبِّت الخرز على أعواد الصقل لسهولة تثبيت الخرز والتحكم به، ثم لف السلك على أعواد الصقل للتشكيل النهائي للخاتم، ولف باقي السلك على الخرز والتأكد من تنعيم أطراف الأسلاك؛ وبذلك يكون الحجر جاهزاَ لصياغته على ذهب أو فضة. وفق “أخبار 24”.
يُذكر أن مدرسة الديرة واحدة من أهم المراكز الثقافية للهيئة الملكية لمحافظة العلا التي تقدم برامج وورشاً تدريبية وإنتاجية على مدار العام، وتعتني بالفنون التقليدية المستلهمة من تراث المنطقة والحفاظ عليها.