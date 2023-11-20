“أوسبينا” خارج النصر آسيوياً

كشفت مصادر خاصة أن إدارة النصر أبلغت المدرب البرتغالي لويس كاسترو بعدم إمكانية الاستعانة بخدمات الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا خلال مواجهة الفريق أمام برسبوليس المحدد لها الإقامة يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.
وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ”سبورت 24″ أن كاسترو كان ينوي الدفع بأوسبينا خلال آخر جولتين من دوري أبطال آسيا، وذلك ضمن اللاعبين الخمسة الأجانب إلا أن الإدارة أوضحت له أن هذا غير جائز قانونًا.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن الحارس الكولومبي لا يمكنه المشاركة في دوري أبطال آسيا أسوة بلاعب وسط الاتحاد البرتغالي جوتا كون الأخير المسجل ضمن قائمة الثلاثين لاعباً لكن تم استبعاده محلياً لتواجد 8 لاعبين أجانب .
وأضافت المصادر أن النصر أسقط الحارس أوسبينا من قائمته في فترة الانتقالات الشتوية العام الماضي بعد تعرضه للإصابة وتم تسجيل الحارس الأرجنتيني روسي بدلاً عنه وكان مقرراً إعادته بالصيف الماضي إلا أنه خضع لعملية جراحية ثانية جديدة وتم الاتفاق مع الحارس لتسليمه كامل عقده لحين نهاية عقده شهر يوليو المقبل ولا يرتبط حالياً مع نادي النصر بأي عقد.