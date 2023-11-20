“أطفال الشمال”.. يُبدعون

بتزامن إجازة الفصل الدراسي الأول مع اليوم العالمي للطفل، نظمت هيئة الأدب والنشر والترجمة فعاليات لتعزيز مهارات الإبداع للأطفال، التي تقام بجامعة الحدود الشمالية.
وتزامنت تلك الفعالية، مع فسح المجال للطفل، لمدة خمسة أيام في حديقة النخيل بسكاكا، لتجربة استثنائية، تشكلت بتدوين بياناته، وحضور فعاليات التعبير بالرسم وسينما للقصص المصورة، والاستمتاع بقصة مشوقة مع الحكواتي والتقاط الصور بمشاركة عائلته.
وتضم الرحلة المعرفية بجامعة الحدود الشمالية، عدداً من الفعاليات والأنشطة للأطفال واليافعين، ومنها ركن قراءة الكتب الشيقة، والخط العربي والإبداع بالرسم، ورواية القصص، وبناء الشخصيات بكتابة القصص، من خلال الجداريات وأركان خاصة بالأدب، لتنمية مهارات الحوار مع الآخر، وتحفيز مهارات الإبداع وتعزيز علاقة الأطفال واليافعين؛ بالقراءة والكتابة وكذلك المسابقات الشيقة للحضور.
وتهدف هيئة الأدب والنشر والترجمة في فعالياتها، لإنشاء جيل قارئ ومبدع ومحاور بارع، في شتى المجالات، ليستفيد الطلاب من إجازاتهم بأفضل طرق ممكنة.
وفق “أخبار 24”.