نهضة المملكة بـ”هارفارد”

قدرت شخصيات سياسية واقتصادية وأكاديمية مشاركة في مؤتمر نظمته جامعة هارفارد بمدينة بوسطن الأمريكية، التطورات التي تشهدها المملكة وبالنهضة التنموية بمختلف المجالات، ومنها المشاريع الكبرى في مختلف المدن.
ونوهت رئيسة النادي السعودي بالجامعة ملاك الهدلق، بدعم قيادة المملكة الكبير بالاستثمار في الكادر البشري، وفي مقدمته برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي إلى أرقى الجامعات العالمية ذات التخصصات العلمية المتقدمة، التي توفر العلم الأكاديمي والتدريبي بأهم الجامعات والمستشفيات. وفق “أخبار 24”.
كما أشاد المشاركون في المؤتمر الذي حمل عنوان “العالم العربي.. الفرص والتحديات” الذي نظمه منتدى الديوان بالتعاون مع النادي السعودي بجامعة هارفاد، بتقدم الجامعات السعودية في التصنيفات الدولية، وإسهامات المرأة السعودية في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني، وخطط المملكة الطموح بمختلف المجالات.