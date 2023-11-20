“جاياردو” في جدة

أعلن نادي الاتحاد وصول مدربه الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، برفقة جهازه المساعد إلى جدة من أجل قيادة الفريق الأول في الفترة المقبلة، خلفا للمقال نونو سانتو.
كان نادي الاتحاد، أشار عبر بيان رسمي صادر بالأمس، إلى أن التعاقد مع المدرب الأرجنتيني جاياردو، يمتد لمدة عام ونصف العام.
ويأتي التعاقد مع المدرب الأرجنتيني ليكون خلفاً لنظيره البرتغالي نونو سانتو الذي أنهى الاتحاد التعاقد معه بالتراضي، بسبب تراجُع نتائج الفريق في دوري روشن، آخرها الخسارة 2-صفر أمام القوة الجوية العراقي في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
وكانت مصادر مُطلعة قالت في وقت سابق لـ”سبورت 24″: إن إدارة نادي الاتحاد توصلت لاتفاق رسمي مع الأرجنتيني مارسيلو جالاردو، لتدريب الفريق خلفًا للمُقال نونو سانتو.
ويملك جاياردو مسيرة تدريبية ناجحة مع ريفيربليت منذ عام 2014 حتى أكتوبر 2022، وخلالها تمكن من تحقيق 9 بطولات.
وقاد جاياردو ريفر بليت لتحقيق كوبا ليبرتادورس مرتين، وكأس الأرجنتين 3 مرات، وكوبا سود أمريكانا مرة واحدة، وكأس سوبر أمريكا الجنوبية 3 مرات.
ويستعد الاتحاد للمشاركة في كأس العالم للأندية التي تستضيفها المملكة في مدينة جدة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل، وسيواجه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول.
ويحتل الفريق المركز الخامس في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة من 13 مباراة، متأخرا بفارق 11 نقطة عن الهلال المتصدر.