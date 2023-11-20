“اكتشاف” نوع جديد من “العقارب” بالرياض

اكتشف المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، نوعا جديدا من العقارب ينتمي للجنس المسمى “ليورس leiurus” في محمية مجامع الهضب جنوب الرياض، وذلك بناءً على وصف الشكل الظاهري والتحليل الجيني للنوع الجديد المكتشف، وتم نشره في المجلات العلمية العالمية والمتخصصة في مجال الحياة الفطرية مما يبين قيمة الاكتشاف الجديد.
وقال المركز إن تسمية هذا النوع الجديد من العقارب جاء نسبةً إلى محمية مجامع الهضب وهي المحمية التي تم اكتشاف الأنواع الجديدة من العقارب فيها مؤخراً.
وأظهرت الدراسات للشكل الظاهري والوراثية الجزيئية أن هذا النوع يختلف عن نظرائه من الأجناس الأخرى في المملكة، ليرتفع بذلك عدد الأنواع المعروفة من هذا الجنس إلى 22 نوعًا عالميًا ومنها 5 أنواع في المملكة، وتمت إضافة هذا النوع ضمن قوائم بنك مملكة الحيوان (Zoobank)، وكذلك بنك الجينات (Genbank). وفق “أخبار 24 “.
ويأتي الاكتشاف الجديد ضمن الجهود المستمرة للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ودراساته التي تهدف لتحديد انتشار هذا النوع وتقييم حالته مستقبلاً، ضمن أسلوب عمله بالعناية بالحياة الفطرية، وذلك بغرض استدامة التوازن البيئي والتنوع الأحيائي في المملكة.